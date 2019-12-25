"Руководитель" обвинил петербуржца в терроризме и заставил отдать мошенникам 12 млн рублей

Доверчивый петербуржец вступил в переписку с мошенником, который создал фальшивый профиль,используя имя начальника и сгенерировав голосовое сообщение при помощи искусственного интеллекта.

В Петербурге 23 октября 2024 года житель стал жертвой обмана через голосовое сообщение, отправленное якобы "начальником", о чём проинформировал Telegram-канал городской прокуратуры.

На аватарке профиля была фотография настоящего руководителя, а имя и фамилия соответствовали его данным. Голос и стиль общения также имитировали манеру речи директора. Доверчивый петербуржец, приняв аккаунт за подлинный, вступил в переписку с мошенником, который создал фальшивый профиль,используя имя начальника и сгенерировав голосовое сообщение при помощи искусственного интеллекта.

Злоумышленник сообщил работнику, что его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы и вскоре с ним свяжется "старший группы". Затем с ним связались лица, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка, и сообщили о якобы произошедшей утечке данных и переводе средств с его счетов в недружественные страны, связанные с террористами. Они убеждали, что его счета взломаны и его сбережения будут направлены на поддержку другой страны.

Запугав мужчину перспективой тюремного заключения, аферисты вынудили его обналичить все средства.

Для "сохранения" своих сбережений, петербуржец перевел 5 миллионов рублей на так называемые "безопасные счета" через банкоматы. Кроме того, 26 октября 2024 года он передал 7 миллионов рублей в чёрном пакете "внештатному сотруднику силовых структур" возле дома 9 по улице Очаковской.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В ходе расследования установлен курьер, получивший пакет с деньгами, - 25-летний житель Новосибирской области.

Дело передано во Фрунзенский районный суд для дальнейшего разбирательства.

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Фото: Piter.TV