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В Приозерском районе скончался двухмесячный младенец
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В Приозерском районе скончался двухмесячный младенец

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Малыша нашли в кроватке без признаков жизни. Задержаны нетрезвые родители.

В поселке Лосево в Приозерском районе Ленобласти умер двухмесячный ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Информация о гибели малыша в квартире на Железнодорожной улице поступила правоохранителям утром 17 февраля. Его тело нашли в кроватке нетрезвые 38-летняя мать и ее 40-летний сожитель. Женщину и мужчину доставили в полицию, они помещены в камеру. 

В отношении матери младенца составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Труп направили в морг для установления причин смерти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Предварительно, отец в 2017 году был условно судим за наркотики. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лосево, скончался младенец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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