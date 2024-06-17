В Приозерском районе скончался двухмесячный младенец

В поселке Лосево в Приозерском районе Ленобласти умер двухмесячный ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Информация о гибели малыша в квартире на Железнодорожной улице поступила правоохранителям утром 17 февраля. Его тело нашли в кроватке нетрезвые 38-летняя мать и ее 40-летний сожитель. Женщину и мужчину доставили в полицию, они помещены в камеру.
В отношении матери младенца составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Труп направили в морг для установления причин смерти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Предварительно, отец в 2017 году был условно судим за наркотики.
Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана.
Фото: Piter.TV
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