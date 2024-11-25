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Под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана
Сегодня, 8:54
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Под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Ленобласти четырехмесячный грудничок погиб после падения с высоты в квартире, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Все произошло 15 февраля на Ленинградском шоссе в Коммунаре. Когда 22-летняя мать переодевала своего ребенка, она оставила мальчика на диване и пошла за памперсом. Младенец упал на пол, его госпитализировали в Гатчинскую районную больницу с множественными переломами. В реанимации малыш скончался. 

В семье проживают еще две девочки в возрасте 3 и 4 лет, она на учетах не состоит. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Педиатрическом университете рассказали, как спасли младенца от неадекватной матери под наркотиками. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коммунар, падение грудного ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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