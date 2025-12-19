"Чё ты докопался": под Петербургом пятиклассника на остановке избил другой школьник

Подросток, состоящий на учёте в полиции, повалил младшего школьника, бил его головой о скамейку и требовал объяснений.

На остановке общественного транспорта в городе Коммунар Гатчинского района произошёл инцидент с жестоким избиением школьника. Как сообщает издание Mash, подросток напал на пятиклассника, избивал его руками и бил головой о скамейку.

По словам матери пострадавшего мальчика, её сын возвращался из школы и просто "не вовремя шёл этой дорогой". На остановке к нему подошёл старшеклассник, повалил на землю и начал избивать, одновременно требуя что-то объяснить. Избиение прекратилось только после вмешательства взрослых свидетелей.

Серьёзных травм, по предварительной информации, удалось избежать. Мать обратилась в полицию и уведомила администрацию школы о произошедшем. Как рассказала сама мать агрессора, её сын уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) и это не первый случай его нападения на младших и слабых. Она принесла пострадавшей семье извинения. В полиции факт избиения подтвердили, материалы проверки направлены в следственные органы.

Фото: Piter.TV