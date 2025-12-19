В обычной петербургской квартире накрыли организаторов подпольного казино

Следователи возбудили уголовное дело о незаконной организации азартных игр.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух человек, подозреваемых в организации подпольного онлайн-казино в жилой квартире Невского района. Об этом сообщила официальная пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, с ноября 2025 по январь 2026 года подозреваемые — уроженец Оренбургской области и местная жительница — действовали по предварительному сговору. Они арендовали квартиру на улице Коллонтай, где установили 24 персональных компьютера и 15 игровых автоматов, с помощью которых проводились азартные игры для неопределённого круга лиц через интернет.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что зумер из Ленобласти подозреваемого в краже 2,1 млн рублей у 86-летнего пенсионера.

Фото: Telegram / пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу