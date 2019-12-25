В МВД рассказали, чем опасны лутбоксы в видеоиграх

Киберполицейские рассказали о том, как родители могут защитить ребенка от лудомания.

Лутбоксы в компьютерных и прочих видеоиграх все чаще рассматриваются сна российской территории специалистами как механика, схожая с азартными практиками. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что появились научные исследования с результатами о том, что чем больше пользователь тратит цифровые денежные средства на такие "случайные награды", тем выше для него становится риск формирования поведения, схожего с лудоманией. Согласно статистике, чаще всего лутбоксами увлекается молодежь, потому что у подростков ниже уровень финансовой и цифровой грамотности, выше уровень восприимчивости к игровым стимулам и фиксируется повышенный риск закрепления подобных поведенческих паттернов.

Речь не всегда идет о прямой зависимости, но такие механики могут усиливать предрасположенность и служить "входной точкой" в более рискованные формы поведения. сообщение от киберполиции

Напомним, что лутбоксы представляют из себя внутриигровые "наборы" со случайным содержимым. Таким образом клиент платит за возможность получить игровой предмет, но не знает заранее, что именно ему выпадет. Ценность таких предметов может сильно различаться. Некоторые предметы являются обычными, в то время как другие являются востребованными и редкими. Таким образом создатели игр формируют у аудитории потребность и мотивацию к осуществлению повторных покупок. В МВД считают, сто для крупных студий такая модель работы является важнейшим инструментом для монетизации и удержания пользователей. В киберполиции рекомендовали родителям несовершеннолетних граждан обращать внимание на наличие в играх платных случайных наград и обсуждать с ребенком принцип их работы. Важно контролировать и ограничивать ребенку внутриигровые покупки, особенно в сфере привязки банковских карт и автоматических платежей.

В МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя.

