Зумер из Ленобласти подозреваемого в краже 2,1 млн рублей у 86-летнего пенсионера

Его подозревают в обмане жителя Никольского.

Полиция Тосненского района Ленинградской области установила личность подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стал 86-летний житель города Никольское. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, с 24 ноября по 5 декабря неизвестные звонили пенсионеру по телефону и под предлогом "проверки денежных средств" убедили его 5 декабря около 21:00 передать у своего дома наличные в размере 2,1 миллиона рублей. Потерпевший выполнил требования злоумышленников.

11 декабря мужчина обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили причастность к преступлению 22-летнего неработающего жителя города Сертолово. На момент задержания молодой человек уже находился под арестом по подозрению в совершении аналогичного преступления в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что работающим пенсионерам после увольнения выплатят все пропущенные индексации.

Фото: pxhere