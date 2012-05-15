Нетрезвый мужчина выстрелил в спину гулявшей в парке на Луначарского паре с детьми

Дети не пострадали, нападавший задержан.

Вечером 26 марта в Калининском районе Петербурга 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматического пистолета в спину 36-летнему мужчине и его 37-летней знакомой, которые гуляли в парке с детьми. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратился 36-летний петербуржец. Он рассказал, что около 22:00 гулял в парке напротив дома № 106 по проспекту Луначарского со своими детьми и знакомой. Неизвестный выстрелил им в спину из пневматического оружия и скрылся. Дети заявителя не пострадали. Пострадавшие с ссадинами и непроникающим ранением обратились в медпункт.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Уже 27 марта в 22:00 в ходе оперативно-разыскных мероприятий опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого в квартире дома № 106 по проспекту Луначарского. Им оказался ранее судимый, неработающий 56-летний местный житель. Установлено, что в тот день он был пьян и в ходе конфликта выстрелил в своих обидчиков из пневматического пистолета. Оружие изъято.

