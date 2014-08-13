На Мурманском шоссе легковушка врезалась в автоцистерну и загорелась

Днем 28 марта на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Ford врезался в припаркованный на обочине грузовик КамАЗ с цистерной и загорелся. В результате аварии водитель иномарки погиб, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Авария случилась в районе заправки "Роснефть", через километр после КАД при движении в сторону области. Столкновение произошло в попутном направлении: Ford наехал на стоящий на обочине КамАЗ. От удара легковушка загорелась, огонь полностью охватил кроссовер. Пламя не перекинулось на грузовик. Водитель цементовоза не пострадал.

Для обеспечения безопасности и проведения аварийно-спасательных работ одна из двух полос движения в сторону области перекрыта. Над трассой поднялся столб чёрного дыма, движение затруднено. На месте работали пожарные и спасатели. Причина ДТП и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что при пожаре в Тосненском районе погиб человек, двое пострадали.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер