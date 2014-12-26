При пожаре в Тосненском районе погиб человек, двое пострадали

Огонь полностью уничтожил дачный дом и сарай, у припаркованного Hyundai выгорел салон.

В Тосненском районе Ленинградской области произошёл смертельный пожар. В результате возгорания погиб человек, ещё двое мужчин получили ожоги и были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Основная часть: Пожар произошёл в одноэтажном каркасно-щитовом дачном доме размером 6×8 метров. Огонь полностью уничтожил строение, а также расположенный в метре от него дощатый сарай 5×5 метров. Кроме того, у припаркованного на расстоянии трёх метров автомобиля Hyundai выгорел салон.

На месте происшествия обнаружено тело погибшего. Двое мужчин 1986 и 1989 годов рождения с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу города Тосно. Причина пожара и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV