Медработники Педиатрического университета рассказали, как спасли младенца от неадекватной матери

Медработники Педиатрического университета рассказали, как накануне спасли младенца от неадекватной матери.
Около девяти часов вечера 29 января дежурная бригада медиков инфекционного отделения клиники Педиатрического университета услышала громкий крик женщины и плач ребёнка, доносящиеся из одного из боксов.
В боксе находился шестимесячный младенец, который поступил на лечение 27 января с ОРВИ, сопряженной с ларингостенозом. Ребёнку требовалась дополнительная кислородная поддержка. Также у малыша обнаружили высокий уровень ферментов, который может повышаться из-за заболеваний печени. Ребёнок был и находится в тяжелом состоянии, отметили в клинике вуза.
Прибежавшие на крик медики увидели, что 34-летняя мать всем телом лежит на ребёнке. Женщина находилась в неадекватном состоянии. Врачи немедленно изъяли младенца у матери. Был вызван наряд полиции. Дежурившие в тот день врач Анна Калугина и медсестры Юлия Каркошкина и Маргарита Томска пытались пойти с матерью на диалог, чтобы выяснить причины её поведения.
Сначала женщина молчала, покачивалась и смотрела в одну точку. Позднее она созналась в употреблении наркотических веществ. Прибывшие полицейские забрали мать в 19-е отделение. Вопросом занялись следственные органы.
Фото: unsplash (kids&me Germany)
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