Петербурженка под действием наркотиков едва не задушила своего пятимесячного ребёнка

Всё произошло в Педиатрическом университете. Прибежавшие на крики медёстры оттащили женщину и передали информацию в ПДН.

Молодая мать после принятия наркотических веществ едва не задушила своего пятимесячного малыша прямо в палате Педиатрического университета.

По данным 78.ru, вечером 29 января в Педиатрическом университете врачи сбежались на крик женщины и плач младенца, который поступил к ним ранее с ОРВИ и плохими анализами.

Как оказалось, незадолго до этого 34-летнюю женщину приходил навестить друг, с которым они вышли на прогулку. Предположительно, они вместе принимали запрещенные вещества. По возвращении в палату женщина начала вести себя неадекватно. Она всем телом навалилась на своего пятимесячного малыша и пыталась задушить его.

Прибежавшие на крики медёстры оттащили женщину и передали информацию в ПДН. Известно, что в семье есть старший ребенок 2-х лет, женщина проживает с сожителем и состоит на учёте в полиции.

Фото: unsplash