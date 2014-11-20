Бастрыкин потребовал доклад о смерти младенца в Лосево

Глава СК также поставил на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав жителей Отрадного.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со смертью ребенка в поселке Лосево и поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем водоснабжении жителей города Отрадной в Ленобласти, – сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, что недавно на базе отдыха в поселке Лосево было обнаружено тело 2-месячного ребенка. По факту данного происшествия правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Согласно данным следствия, жители дома в Отрадном на протяжении длительного времени страдают от некачественной воды. В ней была обнаружена ржавчина и прочие осадки, которые могут пагубно сказаться на здоровье людей. По факту данного происшествия была организована проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Информационный центр СК России

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Фото: СК России