Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в Лосево

По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий.

В Приозерске по факту гибели младенца возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в следственном отделе по Приозерску СУ СК России по Ленинградской области.

По результатам доследственной проверки по факту гибели 2-месячного ребенка, тело которого было обнаружено на территории базы отдыха в поселке Лосево, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий. Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Фото: Piter.tv