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Спасатели провели мониторинг паводковой обстановки на реке Вуокса
Сегодня, 14:48
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Спасатели провели мониторинг паводковой обстановки на реке Вуокса

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Жители Ленобласти получили листовки о действиях населения в случае угрозы возникновения наводнения или паводка.

В Приозерском районе спасатели провели мониторинг паводковой обстановки. Бригады поисково-спасательного отряда Приозерска провели мониторинг паводковой обстановки на реке Вуокса, в посёлке Лосево и деревне Четверяково. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Сегодня, 27 апреля, дежурная смена провела подомовой обход, встретилась с местными жителями и напомнила телефоны экстренных служб на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Жители получили листовки о действиях населения в случае угрозы возникновения наводнения или паводка. Результаты проверки передали в администрацию Приозерского района Ленобласти.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, как защититься от инфекций в период паводка.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: вуокса, лосево, мониторинг паводковой обстановки, спасатели, четверяково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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