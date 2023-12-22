Спасатели провели мониторинг паводковой обстановки на реке Вуокса

Жители Ленобласти получили листовки о действиях населения в случае угрозы возникновения наводнения или паводка.

В Приозерском районе спасатели провели мониторинг паводковой обстановки. Бригады поисково-спасательного отряда Приозерска провели мониторинг паводковой обстановки на реке Вуокса, в посёлке Лосево и деревне Четверяково. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Сегодня, 27 апреля, дежурная смена провела подомовой обход, встретилась с местными жителями и напомнила телефоны экстренных служб на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Жители получили листовки о действиях населения в случае угрозы возникновения наводнения или паводка. Результаты проверки передали в администрацию Приозерского района Ленобласти.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, как защититься от инфекций в период паводка.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО