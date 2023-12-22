Петербуржцам рассказали, как защититься от инфекций в период паводка

Нельзя в хозяйственных целях применять паводковую воду.

Во время паводка повышается вероятность подхватить острую кишечную инфекцию. Во время подтоплений можно столкнуться с брюшным тифом, дизентерией, ротавирусной, норовирусной, аденовирусной инфекциями, гепатитами А и Е. Чтобы защитить свой организм от этих заболеваний, нужно соблюдать меры профилактики. В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу жителям рассказали, как не подцепить инфекцию.

В период паводков можно пить только бутилированную воду. Фрукты, ягоды и овощи нужно тщательно промывать бутилированной водой, орехи можно ошпарить кипятком. Нельзя забывать о личной гигиене: важно часто мыть руки, а при уборке дома необходимо надевать перчатки.

Нельзя в хозяйственных целях применять паводковую воду. Многоразовую посуду надо мыть моющим средством, ополаскивать бутилированной водой или кипятком. Нельзя допускать скопления мусора и бытовых отходов на придомовой территории.

Детям опасно играть в зоне подтопления и использовать игрушки, загрязненные паводковыми водами. После прогулки на подтопленной территории нужно мыть обувь, стирать одежду.

Не контактируйте с дикими животными. При обнаружении трупов сельскохозяйственных животных и грызунов, не трогайте их руками, немедленно сообщайте о них в специализированные службы. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

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Фото: Piter.tv