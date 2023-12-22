Праздник корюшки на Заячьем острове состоится в мае

Вход на мероприятие будет бесплатным.

В Петербурге 10 и 11 мая на территории Заячьего острова пройдет праздник под названием День корюшки. Соответствующее разрешение для подготовки и проведения данного мероприятия выдала ГАТИ.

Вдоль Кронверкской куртины, а также Головкина и Меншикова бастионов, со стороны Кронверка, будут установлены сцена и 37 шатров. Они предназначены для организации работы зоны презентаций и народных промыслов, а также лектория и кинолектория.

Вход на мероприятие будет бесплатным.

Ранее рыболовы назвали причины роста цен на корюшку в Петербурге.

Фото: ГАТИ