Рыболовы назвали причины роста цен на корюшку в Петербурге

На данный момент крупная корюшка продаётся по 500-550 рублей за килограмм, средняя – за 370-400, мелкая – по 100-150 рублей.

В 2024 году промысел корюшки начался раньше обычного. На Волхове с 26 марта удалось поймать более 26 тонн рыбы. После ледохода добыча начнется на реках Сясь и Свирь, а рекомендуемый объем вылова на 2024 год составляет 1225 тонн.

В интервью для 47news генеральный директор рыбодобывающего предприятия "Причал" из Новой Ладоги Филипп Важник отметил нестабильность цен на начальном этапе сезона, подчеркивая их изменчивость практически ежедневно. На данный момент крупная корюшка продаётся по 500-550 рублей за килограмм, средняя – за 370-400, мелкая – по 100-150 рублей.

Ценообразование в основном определяется рыночными факторами, с розничными ценами, отличающимися незначительно от прошлогодних, зафиксировано повышение на 50-70 рублей. Четверги выделяются как дни с высокими ценами, что обусловлено закупками сетевых магазинов.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Корюшка идёт!" состоится в Ленобласти 18 мая.

Фото: Piter.TV