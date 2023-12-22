Фестиваль "Корюшка идёт!" состоится в Ленобласти 18 мая

В этом году также состоится кубок губернатора по рыбной ловле, в котором примут участие жены и дети рыболовов.

Руководитель отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Наталья Тарасова объявила, что шестой фестиваль корюшки состоится 18 мая в Новой Ладоге.

Ежегодный праздник будет отличаться от предыдущих фестивалей обилием участников на торговых площадках, а также наличием фермерских товаров, включая молочные продукты, мясо и напитки. Тарасова подчеркнула, что на прошедших 2-3 годах в фестивале участвовало не менее 10 тыс. человек и 20 рыбохозяйственных предприятий.

В этом году также состоится кубок губернатора по рыбной ловле, в котором примут участие жены и дети рыболовов. Планируется провести соревнования между командами надзорных ведомств - профессиональных судоводителей. При поддержке Федерации водомоторного спорта запланированы гонки катеров, где предположительно примут участие специалисты из МЧС, Росгвардии и полиции.

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Фото: Piter.TV (архив)