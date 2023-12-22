Территорию "Мариенбург" в Гатчине благоустроят

По состоянию на вторник, 9 апреля, на объекте проводили подготовительные работы: вырубку старых и аварийных деревьев, ограждение строительной площадки, завоз песка и щебня.

В Гатчине начались работы по обновлению территории "Мариенбург" в рамках проекта "Жильё и городская среда". К осени планируется обновить участок от пересечения улицы Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, 7, 5, 3а до улицы Рысева, 57. Как сообщает пресс-служба районной администрации, благоустройством занимается подрядчик ООО "Производственно-строительная фирма "КОРТ".

По состоянию на вторник, 9 апреля, на объекте проводили подготовительные работы: вырубку старых и аварийных деревьев, ограждение строительной площадки, завоз песка и щебня.

Вместо старых насаждений на территории будет обустроен сквер, где высадят 24 клена, 17 саженцев рябины, 25 яблонь и более 750 различных кустарников. Площадь озеленения составит более 10 тыс. кв.м. Покрытие будет выполнено из песчано-гравийной смеси, полимерного материала, плитки и асфальта. Все работы по обновлению "Мариенбурга" должны быть завершены к 1 сентября.

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Фото: администрация Гатчинского района