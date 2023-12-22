"День собственника" пройдёт в Ленобласти

Управляющие организации проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме, жители смогут голосовать через приложение Госуслуги или личный кабинет ГИС ЖКХ.

При поддержке Минстроя и Минцифры России Ленобласть присоединится к общероссийскому проекту – Дню собственника, проводимому во всех регионах с 13 апреля по 13 июня 2024 года. Управляющие организации проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме, жители смогут голосовать через приложение Госуслуги или личный кабинет ГИС ЖКХ.

Цель проекта — объединить и активизировать собственников, давая им инструменты для управления домом, и напомнить о важности участия в решениях, влияющих на комфорт проживания.

По данным ГИС ЖКХ за 2023 год, количество онлайн-обсуждений увеличивается, достигнув более 58 тыс. собраний к осени 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что четыре человека спасли в Ленобласти за первую неделю апреля.

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти