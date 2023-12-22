Четыре человека спасли в Ленобласти за первую неделю апреля

В период с 1 по 7 апреля поисково-спасательные подразделения аварийно-спасательной службы Ленобласти выезжали спасать людей 26 раз.

В период с 1 по 7 апреля поисково-спасательные подразделения аварийно-спасательной службы Ленобласти выезжали спасать людей 26 раз, сообщила пресс-служба организации в своём Telegram-канале.

Так, один случай был связан с проведением аварийно-спасательных работ после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого удалось спасти четырёх человек.

Кроме того, поисково-спасательные работы на водных объектах проводились 6 раз, в ходе них погиб 1 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Тихвине закончил свою работу оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти