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В Тихвине закончил свою работу оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки
Сегодня, 12:13
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В Тихвине закончил свою работу оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки

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В Тихвинке уровень воды опустился ниже отметки в 370 см.

В Тихвине завершил свою работу оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки.  Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

В Тихвинке уровень воды опустился ниже отметки в 370 см. Спасатели вернулись в  место постоянной дислокации. При повторном подтоплении бригады готовы возобновить свою работу в Тихвине. 

Всю прошлую неделю  спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти работали в зоне подтопления в городе Тихвин. Они помогали местным жителям: доставляли продукты питания, откачивали воду из подвалов, строили переправу. Кроме того, спасатели доставили женщину и её маму из деревни Ялгино в поликлинику Тихвина. 

Ранее мы писали, что житель Тихвина стал фигурантом уголовного дела из-за циничного комментария в соцсетях.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: подтопления, тихвин, тихвинка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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