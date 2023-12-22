В Тихвине закончил свою работу оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки

В Тихвинке уровень воды опустился ниже отметки в 370 см.

В Тихвине завершил свою работу оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

В Тихвинке уровень воды опустился ниже отметки в 370 см. Спасатели вернулись в место постоянной дислокации. При повторном подтоплении бригады готовы возобновить свою работу в Тихвине.

Всю прошлую неделю спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти работали в зоне подтопления в городе Тихвин. Они помогали местным жителям: доставляли продукты питания, откачивали воду из подвалов, строили переправу. Кроме того, спасатели доставили женщину и её маму из деревни Ялгино в поликлинику Тихвина.

Ранее мы писали, что житель Тихвина стал фигурантом уголовного дела из-за циничного комментария в соцсетях.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО