Временную переправу организовали в деревне Горелуха

Чтобы обеспечить передвижение жителям, было принято решение организовать временный транспорт через воду.

Жители деревни Горелуха в Тихвинском районе Ленобласти оказались изолированными от внешнего мира из-за наводнения. Они обратились за помощью к аварийно-спасательной службе 47-ого региона.

Спасатели сообщили, что дорогу, соединяющую две части деревни, затопило в Горелухе.

Чтобы обеспечить передвижение жителям, было принято решение организовать временный транспорт через воду. Переправа будет работать дважды в день - с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 20:00. Из-за весеннего наводнения спасатели дежурят в Тихвинском районе круглосуточно.

Ранее мы сообщили о том, что уровень воды в реке Тихвинка поднялся до 532 сантиметров.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти