В зоне паводков оказались более 230 жителей Ленобласти.

Сегодня, 5 апреля, уровень воды в реке Тихвинка поднялся до 532 сантиметров. Такие показатели зафиксировали сотрудники гидропоста Плаха. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Сейчас подтоплено 90 придомовых территорий. В зоне паводков оказались более 230 человек. Жители отказались от эвакуации.

Частично подтоплены территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря и Тихвинского Введенского женского монастыря. Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Ранее мы писали, что Неву, Волхов и озеро Ильмень включили в крупный национальный проект.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО