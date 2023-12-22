Неву, Волхов и озеро Ильмень включили в крупный национальный проект

Эти реки и озера являются самыми грязными водными объектами Северо-Запада.

Неву, Ильмень и Волхов включили в крупный национальный проект, направленный на снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и экологическое оздоровление. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной состоянию и мониторингу рек и озер сегодня, 22 марта, Во Всемирный день водных ресурсов.

План, который разрабатывается в Северной столице, направлен на снижение негативных последствий на водные объекты и окружающую среду, улучшение экологической обстановки в городе.

Эксперты рассказали, что Нева, Волхов и Ильмень являются самыми грязными водными объектами Северо-Запада. Загрязнение воды ведет к цветению водоемов, снижению биоразнообразия. Кроме того, с каждым годом весенние паводки начинаются все раньше. На ситуацию влияет и изменение климата.

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