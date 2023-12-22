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Бобры активизировались в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 16:22
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Бобры активизировались в Петербурге и Ленобласти

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В отличие от медведей, бобры не впадают в спячку, но начинают быть активными только весной.

В районе Суздальских озёр первый раз в этом году были замечены бобры. О раннем пробуждении зверей пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Как уточнили в ведомстве, в отличие от медведей, бобры не впадают в спячку, но начинают быть активными только весной. В этот период они питаются корой деревьев, поскольку их любимая пища в виде камыша, кувшинок и тростника пока недоступна. Весна для бобров - время для небольшого ремонта плотин и жилищ, которые могли быть повреждены зимой.

Эксперты рекомендуют не подходить слишком близко к бобру при встрече с ним, не трогать животное и не пытаться сфотографироваться с ним. Бобры стараются избегать контакта с людьми и могут начать махать хвостом, если почувствуют угрозу.

Ранее мы сообщили о том, что в  Волосовском районе на видео попала группа косуль.

Фото: Unspash

Теги: росприроднадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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