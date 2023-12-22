В Волосовском районе на видео попала группа косуль

Среди этих животных царит жёсткий матриархат.

В Ленинградской области встретили группу косуль, в которой царит жёсткий матриархат. Об этом в блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

На днях в Волосовском районе сотрудник Комитета по охране животного мира Ленинградской области повстречал группу европейских косуль. Как пояснил биолог Павел Глазков, чтобы легче было пережить зиму, животные сбиваются в группы, в среднем, по 5-7 особей. Как правило, объединяются несколько семей, живущих по соседству. Лидером такой группы является самая взрослая и опытная самка. На видео она заметно крупнее других косуль, и постоянно находится на чеку. Рога есть только у самцов, и благодаря этому видно, что на видео из 8 животных только два самца.

В последние годы численность европейской косули в Ленобласти заметно увеличилась. Сейчас в нашем регионе живут около 1300 особей. Десять лет назад косуль было в 5 раз меньше.

Также ранее стало известно, что глухари приступили к брачным ритуалам под Петербургом.

Видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков