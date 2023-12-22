Глухари приступили к брачным ритуалам под Петербургом

Самцы сражаются за лидерство и внимание самок-копалух.

Биолог Павел Глазков опубликовал в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре" кадры глухариных "следов" в лесах под Петербургом. Пятна на снегу свидетельствуют о начале брачного сезона у этих птиц, в ходе которого самцы сражаются за лидерство и внимание самок-копалух.

Глазков отмечает, что если птиц не беспокоить и не уничтожать их любимые сосны, то глухариный ток может существовать на одном месте веками, и его можно обнаружить по специфическим "следам".

Биолог пояснил, что основной питательный источник глухарей в настоящее время – это сосновая хвоя. Чтобы защитить свое дерево от конкурентов, самец стремится питаться на нём же. Нетрудно догадаться, что коричневые пятна на снегу – это переваренная хвоя.

Ранее мы сообщили о том, что зайцы-беляки в Ленобласти приступили к поиску пары.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков