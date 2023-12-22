Зайцы-беляки в Ленобласти приступили к поиску пары

В Ленобласти проживает около 45 тыс. зайцев-беляков, в то время как их количество в Петербурге составляет лишь около сотни.

В лесу Всеволожского района Ленобласти удалось запечатлеть редкую пару зайцев-беляков. Кадры были опубликованы в Telegram-канале биолога Павла Глазкова.

Длинноухих зверьков неслучайно удалось заснять в ночное время: зайцы-беляки являются ночными существами, предпочитающими сон днём и активность ночью. Каждый такой зверёк обладает белоснежным мехом, который становится особенно заметным зимой. И хотя снимки были сделаны в темноте, видно, что эти милые создания ярко выделяются на фоне белого снега.

Обычно заайцы-беляки предпочитают вести одиночный образ жизни, каждый на своем участке леса, но на этот раз они были вместе. По мнению Глазкова, вероятно, это пара - самец и самка, постоянно сопровождающие друг друга.

В Ленобласти проживает около 45 тыс. зайцев-беляков, в то время как их количество в Петербурге составляет лишь около сотни. Вместе с зайцами-беляками в лесных уголках можно обнаружить и зайцев-русаков, вместе они создают уникальную экосистему.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору лебеди катались с горки.

Фото и видео: Telegram / / Каждой твари по паре / Павел Глазков