Видео: в Сосновом Бору лебеди катались с горки

Специалист напомнил, что на Финском заливе осталась зимовать большая стая лебедей.

Биолог Павел Глазков в своем tg-канале разместил видео с катающимися с горки лебедями из Соснового Бора 3 марта.

Специалист напомнил, что на Финском заливе осталась зимовать большая стая лебедей. Во время съемки ему удалось понаблюдать за парой лебедей, которая решила прокатиться со снежной горки.

В районе Соснового Бора обнаружена еще одна стая лебедей. Вместе с орнитологами зоологического института Павел Глазков насчитал около 250 птиц. На заливе зимуют два вида: лебеди-кликуны и лебеди-шипуны. Они остаются на водоеме уже третий год подряд.

Похоже мы становимся свидетелями образования на Финском заливе круглогодично живущей группировки птиц. Пернатые остались зимовать в этом месте благодаря наличию незамерзающего участка воды. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: на Елагином острове выпустили на волю двух редких птиц.

Видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков