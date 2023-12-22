На Елагином острове выпустили на волю двух редких птиц

Ранее в городской среде птицы получили различные травмы, их спасли неравнодушные петербуржцы.

На Елагином острове в Петербурге выпустили на волю двух редких птиц после спасения. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по природопользованию 2 марта.

Вернулись в природу ястреб-тетеревятник и зимняк. Ранее в городской среде птицы получили различные травмы, их спасли неравнодушные петербуржцы. Пернатые прошли лечение в госпитале птиц и смогли восстановиться.

Мы уже несколько лет сотрудничаем с социально ответственным бизнесом. Помогаем редким видам фауны. Благодаря взаимодействию комитета с госпиталем птиц 59 особей после лечения вернулись в естественную среду обитания. Александр Герман, председатель комитета по природопользованию Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти заметили скопление зимующих серых цапель.

Видео: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга