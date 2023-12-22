В Ленобласти заметили скопление зимующих серых цапель

Вода здесь не замерзает, потому что в озеро впадает река с быстрым течением.

В Ленинградской области обнаружено большое скопление зимующих серых цапель. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Большинство серых цапель зимуют в Западной Европе или Африке. И вот уже второй сезон подряд несколько десятков птиц остаются на одном из озёр Ленинградской области. Такое скопление серых цапель в одном месте очень редкое явление. Павел Глазков, биолог

Вода здесь не замерзает, потому что в озеро впадает река с быстрым течением.

Основная часть серых цапель вернется в наш регион из теплых краев в конце марта – начале апреля. А этим не придётся тратить силы на перелет, так как они уже дома.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: Каждой твари по паре