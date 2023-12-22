В Тихвинке уровень воды опустился ниже отметки в 370 см

Спасатели оказали помощь жителям одного из домов, откачав воду из подвала.

Уровень воды в Тихвинке опустился ниже отметки в 370 см. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Известно, что накануне вечером, 7 апреля, уровень воды в реке Тихвинка составлял 413 см. Было подтоплено три домовладения. Спасатели оказали помощь жителям одного из домов, откачав воду из подвала.

На данный момент дежурства продолжаются. Напоминаем, телефон единой службы спасения 112.

Ранее мы писали, что временную переправу организовали в деревне Горелуха. Переправа будет работать дважды в день - с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 20:00.

Видео: Telegram / Правопорядок и безопасность ЛО