Житель Тихвина стал фигурантом уголовного дела из-за циничного комментария в соцсетях

Вину он признал и в содеянном раскаивается.

Житель Тихвина стал фигурантом уголовного дела из-за оставленного в соцсетях циничного комментария, сообщила пресс-служба МВД.

В одном из сообществ 29 марта под записью о трагических событиях одним из пользователей был оставлен циничный комментарий, оправдывающий действия преступников. Полиция увидела в этом комментарии признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма.

Было установлено, что комментарий оставил 26-летний ранее судимый житель Тихвина Ленинградской области. Мужчину задержали. Вину он признал и в содеянном раскаивается.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: Piter.tv