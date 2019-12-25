В Ленобласти задержали мужчину по делу об оправдании терроризма в интернете

Комментарий о теракте в соцсетях стал поводом для уголовного дела в Ленобласти.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, которого подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете. Его задержали после проверки комментария, опубликованного в социальной сети в марте 2025 года. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, мужчина оставил комментарий под публикацией о террористическом акте. Проведенная комплексная психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте признаки оправдания терроризма.

Уголовное дело возбудили по результатам процессуальной проверки, в том числе на основании материалов УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет позицию мужчины. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства по делу.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)