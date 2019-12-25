Петербуржцы столкнулись с массовыми перебоями в интернете 11 октября

Сайт Пулково перестал работать на фоне массовых жалоб на сбои в интернете

Жители Петербурга 11 октября пожаловались на массовые сбои в работе интернет-сервисов. По данным Downdetector, пользователи сообщали о неполадках у Яндекса, "Магнита" и других компаний.

Наибольшее количество обращений зафиксировали около 11:00 по московскому времени. За этот час поступило более 250 жалоб. По данным сервиса на 11:09, за последний час зарегистрировали 882 обращения, а за сутки — около 7,1 тыс.

Согласно статистике Downdetector, 44 % пользователей сообщали об общем сбое, по 25 % — о проблемах с сайтами и мобильными приложениями. Еще 5 % обращений касались работы отдельных сервисов.

На фоне перебоев временно оказался недоступен сайт аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажирам рекомендовали проверять информацию о рейсах через онлайн-табло, размещенное на домене аэропорта. Там доступны сведения о статусе рейса, времени вылета и другие данные. Кроме того, Пулково усилило работу кол-центра.

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Фото: Piter.tv