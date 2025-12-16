Бельский заявил, что Roblox не заблокирован в России

Спикер ЗакСа подчеркнул, что платформа не заблокирована, но должна соблюдать российские законы. Присутствие сервиса на рынке он назвал вопросом бизнес-стратегии.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что государственные органы не вводили прямых запретов на деятельность игровой платформы Roblox в России. По его словам, Роскомнадзор не блокировал сервис, а лишь требует соблюдения местных законодательных норм.

Спикер отметил, что присутствие Roblox на российском рынке — это вопрос бизнес-стратегии. Компании, желающие работать в России, должны учитывать интересы местного рынка и принимать условия, действующие в стране. Он также подчеркнул, что зарубежные компании, планирующие вести бизнес в России, обязаны действовать в рамках правового поля и не прибегать к методам давления. Правительство намерено оставаться решительным в этом вопросе.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: Telegram/Александр Бельский