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Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту ЧП на реке Вуоксе
Сегодня, 12:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту ЧП на реке Вуоксе

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Во время сплава погиб один человек.

В Приозерском районе Ленобласти прокуратура организовала проверку по факту происшествия на реке Вуоксе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 16 июня компания из 8 человек арендовала снаряжение для сплава по реке Вуокса в посёлке Лосево. В ходе сплава судно перевернулось, гребцы оказались в воде, в результате чего один из них утонул.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.

В начале июня в Ленобласти утонул 7-летний мальчик.

Фото: прокуратура Ленобласти

Теги: вуокса, лосево, сплав
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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