Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту ЧП на реке Вуоксе

Во время сплава погиб один человек.

В Приозерском районе Ленобласти прокуратура организовала проверку по факту происшествия на реке Вуоксе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 16 июня компания из 8 человек арендовала снаряжение для сплава по реке Вуокса в посёлке Лосево. В ходе сплава судно перевернулось, гребцы оказались в воде, в результате чего один из них утонул.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.

В начале июня в Ленобласти утонул 7-летний мальчик.

Фото: прокуратура Ленобласти