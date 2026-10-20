В Политехе создали технологию 3D-печати алюминием без плавления

Традиционные методы производства алюминиевых конструкций предполагают раскрой листового материала и последующую трудоемкую сборку.

Специалисты Лаборатории легких материалов и конструкций Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ первыми в России разработали технологию аддитивного производства деталей из алюминиевого сплава в твердом состоянии.

Как пояснил "Петербургский дневник", технология позволяет быстро ремонтировать и производить детали для предприятий авиакосмической отрасли, судостроения и машиностроения.

Традиционные методы производства алюминиевых конструкций предполагают раскрой листового материала и последующую трудоемкую сборку. Это приводит к высокой себестоимости и недостаточной эксплуатационной надежностью.

В своей технологии специалисты использовали вместо лазера или электронного луча специальный инструмент, который создает трение между рабочей частью и заготовкой. Выделяемое тепло разогревает материал до пластичного состояния, не доводя его до температуры плавления. После этого материал инструмента послойно переносится на заготовку. В результате формируется мелкозернистая кристаллическая структура, которая превосходит по прочности литые или кованые аналоги.

Ученые планируют заняться разработка технологий сварки и ремонта поврежденных деталей из сплавов на базе меди, никеля и других металлов.

Фото: unsplash (Minku Kang)