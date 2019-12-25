В ГД сомневаются, что еда с 3D-принтеров заменит натуральные продукты

Ольга Степченко отмечает, что в России пищевую 3D-печать развивается в основном в научных и образовательных центрах. Некоторые разработки ориентированы на лечебное и спортивное питание.

На российской территории искусственные продукты, напечатанные на пищевых 3D-принтерах, не смогут заменить натуральную пищу, в том числе дальневосточного лосося. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала член комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Ольга Степченко. Законодатель представляет партию "Новые люди".

Парламентарий из нижней палаты отмечает, что в России пищевую 3D-печать развивается в основном в научных и образовательных центрах. Некоторые разработки ориентированы на лечебное и спортивное питание. Политический деятель добавила, что пищевая 3D-печать применяется для производства растительных аналогов мяса и рыбы за границей. В частности, в европейском регионе жителям продается филе "лосося" из грибного белка, изготовленное методом 3D-печати. По данным американских СМИ, в США в продажу поступили растительные котлеты со вкусом лосося.

Никакие искусственные принтеры и растительные имитации никогда не смогут заменить настоящий, дикий дальневосточный деликатес - лосось. Ольга Степченко, депутат ГД РФ

Эксперт добавила, что продажи инновационных продуктов питания требуют тщательной доработки, так как безопасность пищевой продукции в России регулируется строго. Депутат отмечает, что вся искусственная еда из принтеров должна будет пройти сложнейшую процедуру государственной регистрации, а также лабораторных испытаний и проверок на безопасность для потребителей.

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Фото: Piter.tv