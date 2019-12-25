Сплав закончился гибелью. Пропавшую в Чувашии туристку нашли мертвой

Поиски ее супруга продолжаются.

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей со своим сожителем во время сплава по реке Агул. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, в ходе поисковой операции были обнаружены лодки пропавших. В настоящее время продолжаются работы по поиску второго пропавшего. Также проводится процессуальная проверка.

Ранее мы сообщали, что супруги пропали в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, когда сплавлялись по реке. Родственники обратились за помощью в полицию, когда 45-летняя женщина и 43-летний мужчина перестали отвечать на звонки.

В понедельник спасатели тщательно обследовали свыше 50 километров береговой линии и около 40 тысяч "квадратов" эхолотом.

Фото: ВКонтакте/ ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ