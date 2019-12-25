Семейная пара пропала во время сплава в Чувашии

Спасатели выдвинулись на поиски путешественников.

Супруги пропали в Ирбейско-Саянском муниципальном округе. Семейная пара сплавлялясь по реке Агул, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По предварительным данным, 45-летняя женщина и 43-летний мужчина отправились отдыхать 20 июня. Через несколько суток их родственники забили тревогу, когда супруги перестали выходить на связь.

Группа спасателей провела обследование 58 километров береговой линии и 40 тысяч "квадратов" эхолотом. В настоящее время поиски продолжаются.

В Красноярском крае с сентября 2025 года ищут бесследно исчезнувшую семью Усольцевых. Сергей и Ирина поехали в поход на Кутурчинское Белогорье., но спустя несколько дней перестали выходить на связь. После этого началась масштабная поисковая операция. До сих пор о супругах и маленькой дочери ничего не известно.

Фото: пресс-служба МЧС РФ