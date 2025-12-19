  1. Главная
Сегодня, 9:53
113
В Чувашии для задержания лихача полицейские применили огнестрельное оружие

В отношении мужчины составлены административные протоколы.

В Чувашии для задержания лихача полицейские применили огнестрельное оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что инцидент произошел в Чебоксарах на улице Хузангая. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться.В ходе погони мужчина совершал опасные маневры и создавал аварийные ситуации.

После неоднократных предупреждений прекратить погоню один из госавтоинспекторов сделал предупредительный выстрел вверх, а затем выполнил несколько прицельных по колесам. Задержанным оказался 28-летний местный житель. В отношении мужчины составлены административные протоколы.

Видео: МВД России

