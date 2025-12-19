В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны

Оперативниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка.

В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Отмечается, что задержанный передал третьим лицам сведения, составляющие гостайну. Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Также в управлении на транспорте МВД России по ПФО сообщили, что оперативниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Он также понесет наказание в установленном законом порядке.

Фото: Piter.tv