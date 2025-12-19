В отношении задержанного составлены административные материалы.

В Марий Эл полиция в ходе преследования задержала нетрезвого 16-летнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, по федеральной дороге Р-176 "Вятка" двигался автомобиль ВАЗ-2115 с государственным регистрационным знаком, который ранее принадлежал иномарке, снятой с учета. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал их требование и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Свернув на заснеженную дорогу, лихач не справился с управлением,.бросил легковушку и попытался убежать. Однако инспекторы ДПС быстро задержали его. За рулем машины находился 16-летний подросток с признаками алкогольного опьянения. Автомобиль, на котором передвигался несовершеннолетний, не поставлен на учет в подразделении Госавтоинспекции.

Стражи правопорядка устанавливают лицо, передавшее право управления подростку. В отношении задержанного составлены административные материалы. Его родителям грозит штраф за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своего ребенка.

Ранее в МВД показали пример мошеннического Telegram-бота.

Видео: МВД по Республике Марий Эл