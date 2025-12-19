В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота

Киберполиция дала советы, чтобы не попасть на уловки мошенников в интернете.

Мошеннические Telegram-боты, которые имитируют продажу цифровых активов, для убедительности пользователей часто подтверждают свою легальность поддельными лицензиями. Соответствующей информацией с россиянами поделились через собственный аккаунт представители пресс-службы Управления российских правоохранительных органов по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Специалисты из киберполиии страны отмечают, что человек должен насторожиться в ситуации, когда в документе отсутствует указание организации, которой выдана лицензия, а также выдача документа производилась Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной ещё в 2013 году. Также опасаться стоит упоминания вида деятельности в виде "криптовалютных операций", которого в настоящее время просто нет в России в реестре лицензируемых.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России