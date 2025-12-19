В РФ выявили рост числа мошеннических схем на сайтах знакомств в праздники

Алла Храпунова объяснила, что в период праздников необходимо проявлять особую бдительность в социальных сетях и не переходить по сомнительным ссылкам.

Активность мошенников на сайтах знакомств в России резко увеличивается в период праздников. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделилась куратор российской онлайн-платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Она указала, что такая ситуация связана с избытком свободного времени у граждан страны. Так как у брендов появляется повод предложить людям скидки или акционные предложения, то аферисты часто решают замаскироваться под крупный и известный бренд. Всплеск желоб в "Мышеловку" фиксируется в период праздников, таких как Новый год, Рождество, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, День знаний, День учителя , а также в преддверии "черной пятницы" и "киберпонедельника". В криминальной схеме с сайтами знакомств злоумышленники создают фейковые аккаунты под видом привлекательных девушек, реже - молодых парней. Затем они предлагают пользователям посетить театр или концерт. Далее партнерам отправляется фишинговая ссылка для покупки билета.

Дальше в одном случае после перевода средств "девушка" пропадает, в другом - пишет, что "заболела" или "что-то сорвалось", и предлагает оформить возврат. Во втором случае существуют и риски компрометации банковской карты, также мошенники могут рассказывать сказки о том, что необходимо перевести еще часть денег и потом вернется все полностью. Алла Храпунова, эксперт

Аналитик рекомендует покупать билеты только на проверенных сайтах. В том случае, если там сорвалась оплата, то возврат денежных средств осуществляется на банковскую карту, с которой производилась оплата. При этом для человека никаких дополнительных перечислений для возврата не требуется.

Фото: pxhere.com