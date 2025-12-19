Мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии

В полиции раскрыли еще одну схему хищению денежных средств у россиян в интернете.

Мошенники в мессенджерах предлагают россиянам организовать фотосессию на бартерной основе, а также принимают оплату за студию, но через несколько дней отменяет съемку и присылают ссылку якобы для возврата денежных средств. Однако в результате, если человек перешел по ссылке, у него взламываются банковские приложения. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД.

В материалах российских правоохранительных органов упоминается о том, что злоумышленники связываются с жертвой через интернет с предложением фотосессии. Гражданам обещают бесплатные снимки, но модель якобы должна оплатить только съемку фотостудии. После согласования даты мероприятия аферисты отправляют ссылку для бронирования студии и аккаунт "менеджера". Далее через несколько дней "фотограф" уведомляет жертву обмана о необходимости отменить съемку, а "менеджер" в свою очередь направляет вредоносную ссылку якобы на возврат денег.

Мошенники стали формировать списки для "капремонта" и похищать аккаунты на "Госуслугах".

Фото: pxhere.com