Мошенники стали формировать списки для "капремонта" и похищать аккаунты на "Госуслугах"

В пресс-службе МВД России предупредили о мошенниках, которые формируют списки для "капитального ремонта". Таким образом аферисты похищают аккаунты портала "Госуслуги", маскируясь под представителей власти. Атаки связаны с изменениями в жилищном законодательстве: нововведения обязывают управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах.

Злоумышленники создают фейковые чаты якобы от имени территориальных органов исполнительной власти. Они предлагают срочно "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия" на этот год. Для подтверждения участия нужно использовать ненастоящий бот "Госуслуг", чтобы получить и передать в чат "ключ оцифровки".

Не следует вводить персональные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих участие в различных акциях и программах, передавать коды подтверждения, которые приходят в СМС. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere