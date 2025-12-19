  1. Главная
Мошенники стали формировать списки для "капремонта" и похищать аккаунты на "Госуслугах"
Сегодня, 8:33
Атаки связаны с изменениями в жилищном законодательстве.

В пресс-службе МВД России предупредили о мошенниках, которые формируют списки для "капитального ремонта". Таким образом аферисты похищают аккаунты портала "Госуслуги", маскируясь под представителей власти. Атаки связаны с изменениями в жилищном законодательстве: нововведения обязывают управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах. 

Злоумышленники создают фейковые чаты якобы от имени территориальных органов исполнительной власти. Они предлагают срочно "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия" на этот год. Для подтверждения участия нужно использовать ненастоящий бот "Госуслуг", чтобы получить и передать в чат "ключ оцифровки". 

Не следует вводить персональные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих участие в различных акциях и программах, передавать коды подтверждения, которые приходят в СМС. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что россиян предупредили о новом мошенничестве с инвестициями. 

Фото: pxhere 

